Paventi | «Inter | carico di positività! Sarà fondamentale una cosa»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023) Andrea, in collegamento su Sky Sport, ha parlato del clima che si respira ad Appiano Gentile nell’antivigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juventus Queste le parole di: «Concentrazione massima. Anche nelle partite, in cuila gestione di Inzaghi, chiunque scenderà in campo non potrà abbassare la tensione. La semifinale di ritorno così prestigiosa contro la Juventus, l’avversaria battuta lo scorso anno in Finale. Da parte dei giocatori c’è l’attenzione massima, ci arriva con un buondi positività, che è figlia della qualificazione al derby di Champions contro il Milan, della vittoria di Empoli e della corsa al quarto posto in Champions League. L’attenzione c’è, si aspetta di trasformarla in qualdi ...