Paura in volo | motore dell' aereo impatta con un uccello e prende fuoco

(Di lunedì 24 aprile 2023)inin Ohio, Stati Uniti. Unhato contro ildi undi linea American Airlines che ha presodurante la fase di decollo. Nessuno è rimasto ferito e il Boeing 737 è rientrato senza problemi all'aeroporto Internazionale di Port Columbus, dove era partito verso le 7:45 con destinazione Phoenix. Non è chiaro quanti passeggeri e membri'equipaggio fossero a bordo. La compagnia ha dichiarato che il veliè stato messo fuori servizio per manutenzione e sta lavorando per far imbarcare i passeggeri su altri voli.

Attimi diper i passeggi a bordo di Boeing 737 dell'American Airlines. Il, partito dall'aeroporto di Columbus, in Ohio, e diretto a Phoenix ma è stato costretto a tornare indietro effettuando un ...'Hoquando sento gli spari - aggiungeva ancora la donna nel video - . Stiamo nel seminterrato'...a Khartoum ma non ha ottenuto il permesso di imbarcare anche la moglie sudanese incinta sul...... dettata dalla. Ma se una grossa compagnia come Eurovita finisce nei guai nonostante ci sia ...82% Spread 185,88 Dati di mercato Leggi anche Niente hotel: marittimi extra - Ue sul primo...

Usa, paura in volo: motore dell'aereo impatta con un uccello e ... Il Sole 24 ORE

MeteoWeb La sera del 20 aprile, l’Airbus A321 di American Airlines (N980UY) stava uscendo dall’aeroporto di Charlotte (CLT) per operare il volo interno… Leggi ...(Adnkronos) – Attimi di paura per i passeggi a bordo di Boeing 737 dell’American Airlines. Il volo, partito dall’aeroporto di Columbus, in Ohio, e diretto a Phoenix ma è stato costretto a tornare indi ...