Paura a Fiumicino | ”Mi voleva portare dentro l’auto rossa” | il racconto del bambino sfuggito al rapimento

(Di lunedì 24 aprile 2023). Un tentativo di, precisamente di sottrazione di minore, anella mattinata di sabato scorso, intorno alle 10. Il bimbo italiano, di appena 8 anni, stava giocando nel giardino di casa, ma poi, come lui stesso ha raccontato, sarebbe stato avvicinato da un uomo di circa 50 anni, che lo ha afferrato con la forza con l’obiettivo di trascinarlo verso la sua auto., cerca di rapire un bimbo e lo trascina nella sua auto: è caccia all’uomo TentatoMa il piccolo, fortunatamente, era riuscito a chiedere aiuto e a liberarsi da quella stratta. Avrebbe sferrato un calcio all’uomo, svincolandosi e riuscendo a tornare dalla madre, la quale, nel frattempo, aveva sentito la sua richiesta di aiuto e si era subito precipitata fuori per capire ...

Ora nel palazzo ci sono solo io e ho molta. Non mi sento più al sicuro in casa mia'.Bambino rapito, reagisce a 9 anni e si libera:. Residenti sconvolti Dove si trovava sabato mattina 'Ero in casa, vivo come affittuaria al secondo piano da diversi mesi. Così ho ...Allo stesso tempo, gli investigatori stanno analizzando la situazione economica della famiglia che nel comune digestisce alcune attività. Non è stato infatti ancora escluso neanche il ...

Attimi di apprensione a Fiumicino, in provincia di Roma, dove nelle scorse ore è avvenuto il tentativo di rapimento di un bambino, da parte di uno sconosciuto.«Non riesco ancora a mettere a fuoco quello che è accaduto, l'ho detto anche ai poliziotti che mi hanno ascoltata. Quando sono arrivati, ero con la mamma del piccolo, cercavo ...