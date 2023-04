Patto sulla migrazione | chi si deve occupare dei migranti e cosa cambia con il nuovo accordo Ue?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Primo ok del Parlamento europeo alUe per lae l’asilo che mira a colmare l’assenza di un vero sistema comune di gestione deistabilisce ilUe Mentre in Italia passava in prima lettura al Senato il decreto Cutro, il Parlamento europeo ha dato il primo ok alUe, ovvero la proposta che mira a colmare l’assenza di un vero sistema comune di gestione dei, con l’obiettivo di definire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. “Noi abbiamo fatto la nostra parte. Con il voto di oggi, il Parlamento europeo ha un mandato forte per avviare i negoziati ...