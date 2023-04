Parole inaccettabili Tajani tuona contro l' ambasciatore cinese

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quasi uno sdiplomatico Italia-Cina dopo lepronunciate dall'di Pechino a Parigi. Il diplomaticoha messo in dubbio la legittimità delle Repubbliche ex sovietiche. Al riguardo si è fatto sentire il nostro ministro degli Esteri, Antonio, che ha ribadito il delicato ruolo che dovrà svolgere la Cina per risolvere pacificamente il conflitto tra Russia e Ucraina. «La Cina ha un grande ruolo da svolgere che è quello di convincere la Russia a ritirare le truppe dall'Ucraina - ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine del Consiglio Ue Esteri a Lussemburgo in merito alle frasi pronunciate dall'in Francia sulla non legittimità delle Repubbliche ex sovietiche - Certe dichiarazioni sono ...

Iv: "Scelta unilaterale, un autogol clamoroso" Schlein a Repubblica: "Ledi La Russa su via Rasella sono indecenti,per il suo ruolo" Ambrosi (FdI): "Noi amiamo il buon cibo e ...Per il ministro degli Esteri della Lettonia, Edgars Rink"vis, ledi Lu "sono completamente", mentre il nuovo ministro degli Esteri estone, Margus Sahkna, le ha definite "false e ..." ChatGPT ha un'ottima sintassi, ma non sa la semantica, la relazione fra lee la realtà, ... I rischisono quelli che causano danno fisico psicologico: manipolazione dei ...

L'Ue contro l'ambasciatore cinese, 'parole inaccettabili' Agenzia ANSA

Dopo le dichiarazioni dell'ambasciatore cinese in Francia denunciate come 'inaccettabili' dall'Ue La Cina rispetta lo status di Stati sovrani di tutte le ex repubbliche sovietiche. Lo ha detto una por ...Nel pieno della bufera per le parole dell'ambasciatore cinese in Francia sui Paesi ex-Urss, iniziano le discussioni tra i Ventisette sui rapporti Ue-Cina ...