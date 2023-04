Paparesta | “Pugno di Gatti oggettivo L’arbitro avrebbe dovuto rivederlo”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 24 aprile 2023) Gianlucaritiene che ildiè talmentecheA “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca, ex arbitro internazionale. Il movimento arbitrale italiano non è cresciuto come ci si aspettava con l’introduzione della tecnologia? “Probabilmente ha pagato dazio per l’inserimento della tecnologia. Gli arbitri non sempre hanno approfittato delle opportunità che la tecnologia concede. Assistiamo a decisioni spesso discutibili, il più delle volte senza rinviate in attesa di un intervento del Var che non sempre avviene. Lo strumento è assolutamente valido, una grande opportunità che non deve essere ...