Paola Caruso e la nuova speranza per il figlio Michele | “C’è una sola possibilità ed è l’intervento”

Tags: domenicain gossip maravenier raiuno sifb simonecocciacolaiuta stefaniapezzopane tv Articolo precedente ''Il nervo bruciato ha indurito mio figlio, è come se fosse adulto'':...... l'operazione è l'unica speranza che ha il bimbo per tornare a camminare senza tutore La 38enne dopo 4 anni ha vinto la causa contro Francesco Caserta: "Mio figlio è stato riconosciuto"...Non so come sia accaduto' Federica Andreani a Verissimo: 'Piccolo G Sono innamorata, è il mio pensiero fisso'in lacrime a Verissimo, il dramma del piccolo Michele: 'Ora ho una speranza,...

Paola Caruso a "Verissimo": "Farò operare mio figlio" TGCOM

Paola Caruso, a Verissimo, parla della nuova speranza per il figlio Michele: 'Ora c’è una possibilità per farlo camminare ed è l’intervento'.Paola Caruso, 38 anni, ha raccontato che suo figlio di 4 anni dovrà operarsi per provare a tornare a camminare normalmente.