Paola Caruso e la nuova speranza per il figlio Michele | “C’è una sola possibilità ed è l’intervento”

L'artista di origini serresi, emigrato a Toronto, Antonio, presenterà il 2 maggio auna statua in bronzo che sarà collocata nel santuario di San Francesco. La tecnica di realizzazione della statua è quella della scultura in creta pronta per ...Tags: domenicain gossip maravenier raiuno sifb simonecocciacolaiuta stefaniapezzopane tv Articolo precedente ''Il nervo bruciato ha indurito mio figlio, è come se fosse adulto'':...... l'operazione è l'unica speranza che ha il bimbo per tornare a camminare senza tutore La 38enne dopo 4 anni ha vinto la causa contro Francesco Caserta: "Mio figlio è stato riconosciuto"...

Paola Caruso in lacrime per la malattia del figlio: “Ho deciso che si opererà, è l’unica… Il Fatto Quotidiano

Enrico Papi, attualmente opinionista de L'Isola dei Famosi 2023 insieme a Vladimir Luxuria, sembra essere in procinto di guidare una nuova edizione de La pupa e il secchione. Molti si domandano quanto ...Avviata la formazione specialistica degli assistenti sociali dell'Ambito territoriale sociale, su Progetti di Vita e Dopo di Noi ...