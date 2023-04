(Di lunedì 24 aprile 2023) Sono statidi-off e-out dellaA1 2022-dimaschile: l’unico verdettovo al termine della regular season è la retrocessione diretta inA2 del Netafim Bogliasco 1951. La seconda retrocessione verrà determinata ai-out: nella post season glisaranno Anzio-Catania e De Akker-Salerno. Le vincenti delle semifinali saranno salve, mentre le perdenti si scontreranno per definire la squadra che scenderà inA2. Nei i-off scudetto si affronteranno in semifinale Pro ...

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 15:00 presso la Piscina Simone Vitale ha avuto luogo la Ventiseiesima giornata, nonché l'ultima giornata del campionato diA1 dimaschile tra la Check - up Rari Nantes Salerno e Nuoto Catania, terminata 13 - 11. Una giornata che non è iniziata nel migliore dei modi, all'assenza di Gianmaria Siani si è ...... abbiamo tirato poco e male oltre a farci beffare dalla difesa avversaria sui loro raddoppi " commenta Natalia Kutuzova , allenatrice dellaB - . Se nel 4° tempo abbiamo pareggiato sotto di 2 ...Campionato dimaschile diA1 - 26ª giornata - RN Savona vs TeLiMar 9 - 13 RN Savona : Nicosia, Rocchi 2, Patchaliev 2, Urbinati, Panerai, Rizzo 1, Caldieri, Bruni 1, Campopiano, ...

Pallanuoto, Serie A1 2023: definiti accoppiamenti, tabelloni e date di play-off e play-out OA Sport

Dall'ufficio stampa dell'Asd Bogliasco 1951 . Di Marco Trpodi L’Asd Bogliasco 1951 e Daniele Magalotti annunciano che, dopo cinque stagioni di ...Seconda vittoria consecutiva per la Cosenza Pallanuoto, nel campionato di pallanuoto maschile in serie C, che si impone per 14-13 contro Ossidiana Messina, in trasferta. Una partita sempre in controll ...