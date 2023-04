Pacifici | «Lukaku? Chi andrà a zittire il pubblico verrà ammonito»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Carlo, neo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato del casoa Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 Carlo, neo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato del casoa Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Le sue dichiarazioni: «Sono tanti punti importanti, quello primario che mi sta a più cuore è quello legato alla violenza: abbiamo ancora troppi ragazzi che sono oggetto di violenza.? La grazia è prerogativa del presidente federale, l’ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto. Chiildopo essere stato insultato sarà ...

