(Di lunedì 24 aprile 2023) "La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della federazione, messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Ma per noi non cambia nulla, continueremo a ...

Così il presidente dell'Aia Carlo, dai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio Rai 1, sulla grazia concessa dal presidente della Figc Gabriele Gravina all'interista Romelu Lukaku. Ma ...... Ceccarelli, Delmirani, De Nicola, Traorè, Faggiani ALLENATORE: Gasperini: Rinaldo ... verticalizzazione illuminante di Daniel Munteanu per bomberche realizza il pareggio. Si decide ..."Si tratta di tematiche per noi estremamente importanti' ha sottolineato lo stesso'All'... L'della sezione di Livorno è stata designata per arbitrare l'amichevole tra Germania e Perù,...

Pacifici, arbitro continuerà ad ammonire chi 'zittisce' pubblico Agenzia ANSA

"La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della federazione, messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Ma per noi non cambia nulla, continueremo a ..."I punti del mio programma sono importanti. Quello primario, che mi sta a cuore, è legato alla violenza soprattutto sui campi minori: troppi nostri ragazzi sono fatti oggetto di violenze, e dobbiamo l ...