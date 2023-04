(Di lunedì 24 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un lungo percorso, cominciato da adolescente quando ho iniziato ad arbitrare, che poi mi ha portato a ricoprire diversi ruoli all'interno dell'associazione, fino all'inaspettato ruolo di presidente, non me lo sarei mai immaginato. E' un ruolo di grande orgoglio, responsabilità e attenzione, perchè la nostra associazione vanta ben 32 mila associati”. A parlare è Carlo, neo presidente dell'Associazione Italiana, ospite di ‘Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1. I punti principali del suo programma sono tanti e tutti importanti: “Quello primario, che mi sta a più cuore, è legato alla violenza: abbiamo ancora troppi ragazzi che ne sono oggetto – sottolinea– Su questo dobbiamo lavorare, la federazione ci è stata vicina dandoci la possibilità di essere tutelati attraverso l'inasprimento ...

Ma che ne pensadegligiovani che commettono errori Cosa pensa delle durissime critiche di Maurizio Sarri a Ghersini, che ha diretto Lazio - Torino definendolo "non all'altezza" "...Nel caso di Lukaku, dice, "la decisione del campo è stata presa. La grazia è una ... Ma da parte deglinon cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo i regolamenti in ......anche le sanzioni minime previste per le condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli. Il presidente si è inoltre congratulato con il nuovo presidente dell'Aia, Carlo, ...

Pacifici "Arbitri parleranno di più, ma non nel post gara" Agenzia di ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un lungo percorso, cominciato da adolescente quando ho iniziato ad arbitrare, che poi mi ha portato a ...(ANSA) - ROMA, 24 APR - 'La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della federazione, messa in atto perché ...