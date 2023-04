Pacifici AIA | «Lukaku? Chi zittisce il pubblico sarà ammonito»

Così il presidente dell'Carlo, dai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio Rai 1, sulla grazia concessa dal presidente della Figc Gabriele Gravina all'interista Romelu Lukaku. Ma ...Ai microfoni di 'Radio Anch'io lo Sport', su Radio Rai 1, interviene il nuovo presidente dell'Carlo, che affronta vari temi, fra i quali quello della violenza sui suoi 'sottoposti', a ...Il nuovo presidente dell', Carlo, ha confermato ai microfoni di Radio Anch'io sport, su Radio 1, che anche in futuro il giocatore che zittirà visibilmente il pubblico che lo offende con ...

Il Presidente Pacifici al raduno congiunto: “Questa è l'AIA che ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

"La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della federazione, messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Ma per noi non cambia nulla, continueremo a ..."I punti del mio programma sono importanti. Quello primario, che mi sta a cuore, è legato alla violenza soprattutto sui campi minori: troppi nostri ragazzi sono fatti oggetto di violenze, e dobbiamo l ...