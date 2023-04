“Pace | Lavoro e Dignità” | l’impegno delle Acli per il 25 Aprile e Primo Maggio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“”: è con questo slogan che leannunciano il loro impegno per le ricorrenze del 25. A Benevento le federazioni provinciale e regionale anche quest’anno aderiscono al corteo organizzato dall’Anpi e in programma nella mattinata di domani lungo corso Garibaldi per ribadire ancora una volta: mai più fascismi! “Lo faremo come sempre promuovendo i valori della Resistenza, declinati ai giorni nostri, nel ricordo dell’ultimo partigiano sannita Giuseppe “Caramba” Crocco e del professore di Altamura Tommaso Fiore, che giocò un ruolo fondamentale per la liberazione del Mezzogiorno dal nazifascimo. Con le associazioni di Terzo Settore non ci stancheremo mai di tramandare alle nuove generazioni i principi ...