Outfit e acconciature | la ponytail bassa di Melita Toniolo e la gonna longuette

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 24 aprile 2023)sfoggia degliirresistibili e ovviamente lancia tante ispirazioni per molte donne. Nell'ultimo periodo ha optato per unae questa è sempre di tendenza. Si può copiare anche la sua, per uno stile molto glamour. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le novità della primavera-estate 2023. Novitàprimavera-estate 2023 Nell'ultimo periodoha indossato un top realizzato con un tessuto a costine. Il capo è corto e molto scollato, perfetto per mettere in evidenza le forme. Le spalline sono sottili e sono impreziosite da un volant. Laha sfoggiato unae anche questa è realizzata con lo stesso ...