Ottavia Piccolo | «Spero non ci si meravigli più per una donna Presidente della Repubblica»

La madre del, sta affrontando con lui un lungo percorso di terapie mediche, nella speranza che un giorno possa arrivare un trapianto di organo, e lasciarsi alle spalle questi ...... con straordinari interpreti tra cui vale la pena citare Andrea Pennacchi e. Una segnalazione a parte merita l'originalissimo Amate sponde , documentario d'autore (Egidio Eronico) ...... il 29 aprile alle ore 20.45 andrà in scena "Donna non rieducabile" : adattamento di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, interpretati da, per la regia di Silvano ...

Negli occhi di Anna Politkovskaja Ottavia Piccolo recita Massini LA NAZIONE

Ottavia Piccolo in scena a Bergamo per la stagione di Prosa al Donizetti con lo spettacolo «Cosa Nostra spiegata ai bambini» è stata l’occasione per parlare con lei non solo della storia di Elda Pucci ...La storia di Filippo, il bimbo che vive con il cuore artificiale nel carrello: “Ha sei anni ma è maturo come un adulto” “Filippo adora Spiderman, ma io gli dico sempre: il mio supereroe sei tu”. A par ...