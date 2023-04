Ostia – Inversione a U | grave un uomo al Sant’Eugenio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023) – Un’auto fa un’a U sulla litoranea trae Torvajanica, il risultato della manovra spericolata è un incidente stradale che ha portato un motociclista di 66 anni al ricovero in gravi condizioni all’ospedaledi Roma. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 13 di ieri, domenica 23 aprile. Il sessantaseienne era in sella alla sua moto dietro a un’auto guidata da un anziano di 71 anni. Sarebbe stato quest’ultimo a fare unaa U versomentre viaggiava in direzione di Pomezia. Ha avuto la peggio il motociclista, trasportato in ospedale in condizioni definite gravi.