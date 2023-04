Osimhen | «Cari napoletani | avete aspettato abbastanza Adesso tocca a voi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Victor, attaccante del Napoli, ha pubblicato un tweet dopo la vittoria di ieri sera contro la Juventus in trasferta Victor, attaccante del Napoli, ha pubblicato un tweet dopo la vittoria di ieri sera contro la Juventus in trasferta. Dear Neapolitans,You Have Waited Long Enough!Now It’s Your Turn!!!pic.twitter.com/sOtWHVi57G— Victor(@victor9) April 24, 2023 La punta nigeriana ha invitato i tifosi azzurri a festeggiare l’ormai quasi ufficiale vittoria del campionato di Serie A. Il Napoli, infatti, in caso di tre punti nel prossimo turno di campionato contro la Salernitana e in caso di una sconfitta della Lazio, sarà campione d’Italia.