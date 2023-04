Orsa Mj4 – Accesso agli atti di Oipa per conoscere lo stato attuale dei cuccioli. Audizione al ministero il 26 aprile

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’Organizzazione internazionale protezione animali () è stata convocata daldell’Ambiente per discutere dell’”emergenza plantigradi in Trentino”, come si legge nella lettera d’invito partita dal Dicastero. L’si terrà dopodomani, 26, alle 11. All’incontro sono state chiamate anche le altre maggiori associazioni che lavorano per tutela degli animali e dell’ambiente. Da parte sua l’sta per inviare all’Amministrazione provinciale trentina un’istanza diperlodeidi JJ4. L’auspica che sia fatta presto luce sulle opacità riguardanti la triste vicenda di JJ4 e dei suoi ...

