Oroscopo Paolo Fox Martedì 25 Aprile 2023 | Bilancia fortunato

Leggi su zon

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’diFox per oggi,25Ariete Se vi siete lasciati da qualche tempo, è tempo di riaprire il cuore all’amore: la persona che state aspettando potrebbe comparire dietro l’angolo. Sul lato professionale, un nuovo lavoro è nell’aria. Toro Approfittate di questa giornata di festa, magari davanti una grigliata, per conoscere nuove persone. Potreste trovare personalità interessanti, sia sul profilo relazionale che lavorativo. Gemelli Chi si è lasciato potrebbe trovare il momento giusto per ripartire con una nuova frequentazione amorosa. Sul lavoro, i risulti e le gratificazione tardano ad arrivare: serve stringere i tempi. Cancro Di fronte alle difficoltà dell’amore, serve andare avanti e non buttarsi giù. Non serve a niente d’altronde. Sul mondo lavorativo, potrebbero ...