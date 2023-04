Oroscopo Maggio | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

23 ottobre – 22 novembre Venere accentua bellezza ed eleganza, buone maniere e fair play. Ma siete anche combattivi, determinati, non perdete mai la linea del saldo progetto. Il cielo divi lancia in modo strepitoso. Non è improbabile, se siete single, la possibilità di un bell'incontro. Siete seducenti, magnetici, simpatici, incontenibili: approfittatene. Leggermente penalizzati i nati tra 10 e 14 novembre e i nati tra 23 e 25 ottobre che, con Urano e Giove contro, diventano meno sicuri e un po' scontrosi anche nelle relazioni d'amore. Fortunatissimi invece i nati tra 20 e 22 novembre, con l'occasione giusta a portata di mano.