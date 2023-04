Oroscopo Maggio | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 aprile 2023) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Siete un segno solare, aperto e sincero, vi piace la franchezza e il vostro parlar chiaro non lascia spazio ai dubbi. C'è chi apprezza la chiarezza e chi invece rimane offeso dalla vostra sincerità e schiettezza. Tenetene conto e non date troppa importanza a chi, a differenza vostra, si nasconde dietro giri di parole e doppi sensi. Fate benissimo a uscire, anche con la durezza, con lo scontro, da situazioni che si rivelano non ideali. Negli affari, economici ma anche di cuore, avete bisogno dir ordine e precisione, ma per quanto vi sforziate trionfa la vostra natura esuberante. Non preoccupatevi. Siete belli così.