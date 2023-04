Oroscopo Maggio | Leone

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 aprile 2023) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto La quadratura di Mercurio e Urano non sbarra la strada come un gigantesco cartello di lavori in corso, ma rendono il traffico meno scorrevole. Tranquilli, anche senon sembra un mese di tutto riposo le soluzioni arrivano, ma attenti al vostro difetto, alla fretta. A volte tendete a volere tutto e subito, ma adesso all’attacco diretto è preferibile la guerra di posizione. Pazienza, calma e prudenza soprattutto se siete nati in luglio e tra 10 e 13 agosto: non fate rivoluzioni, non buttatevi in mare senza salvagente, non lanciatevi senza controllare il paracadute e non prendete decisioni impegnative. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Aprile 24, 2023 at 6:30 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this ...