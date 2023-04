Oroscopo Maggio | Cancro

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 aprile 2023) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Se vi concedete una vacanza o qualcosa di insolito, una pazzia o un sogno nel cassetto, non sbagliate. Il cielo ruota a vostro favore. Venere e Marte non vedono l’ora di farvi un bel regalo e anche Giove si sta posizionando in munifico sestile. Animo sollevato. Fascino alle stelle. Siete bellissimi e vincenti in ogni battaglia d’amore. Fra le mura domestiche è vera beatitudine. Inizi appassionanti per chi sogna il grande amore. Chi invece è più sintonizzato sul lavoro si prepari a partenze e ripartenze travolgenti. Mercurio favorisce le decisioni prese al volo. Fidatevi di una intuizione e agite. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Aprile 24, 2023 at 6:28 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then ...