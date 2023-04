Oroscopo Maggio | Bilancia

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 aprile 2023) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobreha giornate un po’ nervose e caotiche ma riuscite sempre a rispondere al meglio alla valanga di impegni e richieste. Sul lavoro è il momento di muoversi con saggezza, sono in arrivo verifiche importanti. Con un collega, è il caso di essere più pazienti e, forse, anche meno critici e permalosi. Non sarebbe male anche essere più permissivi con se stessi, meno esigenti e autocritici. Quelli che vi sembrano errori, sono solo esperienze di maturazione: sbagliando s’impara. Non recriminate, cercate di andare sempre verso il meglio. In amore, che fatica uscire da certe situazioni, anche se pesano. Siete talmente buoni e angelici che ferire l’altro proprio vi viene difficile. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Aprile 24, 2023 at 6:33 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed ...