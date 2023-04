Oroscopo Maggio | Acquario

Leggi su lifeandpeople

21 gennaio – 19 febbraio L'aria è frizzante, il cielo diesalta il vostro gusto della scommessa, del rischio, del salto nel buio. Plutone vi agevola sul piano mentale, ma Mercurio potrebbe mettervi il bastone fra le ruote e farvi fare il passo più lungo della gamba. La parola libertà adesso è di massima importanza. Nella vita di relazione, sul lavoro, nella cerchia di amicizie avete bisogno di mantenere spazi personali di respiro e di libertà. No ad amori che vi avvolgono come l'edera. No ad amanti che vi chiamano cinquanta volte al giorno. No a mariti/mogli che vi assillano con mille problemi. Dite a tutti che avete bisogno di prendervi una pausa dal mondo.