Oroscopo 24 aprile 2023

(Di lunedì 24 aprile 2023) La Luna in Gemelli si connette con Giove in Ariete alle 4:49 del mattino, ispirando un’atmosfera aperta e ottimista, ma potremmo sentirci sensibili quando la Luna si trova in quadratura con Nettuno in Pesci alle 8:15 del mattino. La Luna entra nel nutriente segno d’acqua del Cancro alle 14:58, incoraggiandoci a riflettere su come possiamo

Bilancia Undi alti e bassi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa si caratterizza per un buon romanticismo, ma i partner dovranno comunque impegnarsi ...Paolo Fox di oggi: lunedì 242023Paolo Fox di oggi, 242023 . Scopriamo le previsioni e l'rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come ...Leone per l'Branko 242023 le domande che ti stai ponendo potrebbero portarti a ripulire la tua vita. Vergine sarai sensibile alla dissonanza tra Luna e Saturno. Bilancia potresti ...

Oroscopo di Paolo Fox dal 24 al 30 Aprile: amore, fortuna e lavoro Napolike.it

Mercurio, Saturno e Giove sono tutti benefici per voi. Venere peraltro vi dona una verve erotica assolutamente da non sottovalutare se nati nella seconda decade. I nati dal 5 al 12 aprile affronterann ...Consulta l'oroscopo Gemelli a cura di Paolo Fox di oggi, 24 aprile: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...