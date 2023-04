Oristano | è morta la ragazza romana di 22 anni precipitata da un terrazzo a Bosa

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non ce l’ha fatta ladi 22da unal terzo piano di una palazzina del centro disulla costa nord-occidentale della Sardegna. La giovane è arrivata all’ospedale san Francesco di Nuoro in gravissime condizioni intorno alle 2 di notte. Nel disperato tentativo di salvarle la vita, le equipe di Neurochirurgia e di Chirurgia generale hanno eseguito un lungo intervento che però non è bastato, e la giovane ènel primo pomeriggio di lunedì 24 aprile. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la caduta è avvenuta intorno all’1:30, dopo una serata trascorsa a casa dell’ex fidanzato, un 25enne del posto, e alcuni amici. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo dellaa ...