Oriana Marzoli e Alberto De Pisis difendono Luca Onestini dopo il GF | “Basta”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 aprile 2023) Con la fine del Grande Fratello Vip 7 si pensava che le polemiche tra i vipponi si fossero attenuate, ma così non è stato. Anzi, se non sono loro a lanciarsi frecciatine, ci pensano i fandom a metterli in guardia da questo o quel concorrente che si è comportato “male” nei loro confronti.De, stufi delle continue segnalazioni suhanno deciso di fare una diretta e spiegare a tutti i loro seguaci qual è il rapporto che li lega con l’ex tronista di Uomini e Donne e come si sono evolute le relazioni con la fine del reality show. La difesa dei vipponi: “Quello era il gioco”la fine del reality show tantissime polemiche hanno investito, spesso bersaglio incrociato di ...