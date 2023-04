Ordine | «Lukaku? Decisione pericolosa Ma doveva prenderla uno solo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023)capisce la scelta di dare la grazia aper l’espulsione in Juventus-Inter, ma non gli è piaciuto come si è arrivati a questa. A Pressing Serie A, programma di Italia 1, il giornalista critica il comportamento di una persona in particolare. LA GRAZIA – Per Franconon era Gabriele Gravina a dover riabilitare Romelu: «Secondo me è una. Avrei preferito che lafosse stata presa dall’unico cheprenderlo: l’arbitro. In sede di ricorso dell’Inter, interpellato dalla Corte Federale, avrebbe dovuto dire che non se n’era accorto. Questo avrebbe aperto la porta alla riqualificazione, senza aver aperto a una scelta che arriva per le pressioni del clima che si è creato». IL ...