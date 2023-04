Ora è ufficiale | l’India è il Paese più popoloso del mondo | così dopo 73 anni ha sorpassato la Cina

(Di lunedì 24 aprile 2023)è ilpiùdel. O quanto meno lo sarà sicuramente entro pochi giorni, con la fine di aprile. Si tratta di un cambiamento storico al vertice della classifica che la Cina occupa almeno dal 1950. A darne l’ufficialità sono le stime dell’Onu che non possono indicare una data precisa, soprattutto a causa della distanza temporale dall’ultimo censimento in India, quello del 2011. Il successivo era previsto per il 2021 ma è saltato a causa della pandemia. Secondo quanto calcolato dalle Nazioni Unite grazie a tassi di natalità, di mortalità e ai differenziali tra immigrazione ed emigrazione,ha raggiunto una popolazione di 1.425.775.850 abitanti, sufficienti a a superare quelli della Cina, che entro fine secolo dovrebbero scendere sotto il miliardo. Entro metà del 2023, in ...

