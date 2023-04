Open to Meraviglia | la campagna del ministero del Turismo tra immagini di cantine slovene e traduzioni tragicomiche | ecco di chi è la colpa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il dominio non registrato, ledella Venere di Botticelli prese dai cataloghi gratuiti in Rete, alcuni frame del video di accompagnamento (di una cantina slovena) acquistati da una piattaforma stock. E ancora: le foto a bassa risoluzione da whatsapp messe online senza essere rinominate, letalquali dall’italiano al tedesco, con il risultato comico di Camerino che diventa Garderobe e Prato Rasen. Al netto del contenuto e dei costi, lapubblicitariatodeldelsta regalando ogni giorno strafalcioni tecnici così marchiani da far diventare balneare tutta l’operazione. Ma di chi è la? Chi ha materialmente commesso la sequela di errori? Come è noto, il dicastero guidato da Daniela Santanché ...

to, il creativo Lele Panzeri al veleno contro lo spot di Armando Testa: 'Ridicolo, una porcata estetica' 'to' è già un caso nazionale. Diffusa dal 20 aprile, la ...Già un'operazione intitolata "to" la dice lunga sulla dimestichezza colle lingue aliene. Ma, come nota Selvaggia Lucarelli sul fatto quotidiano, che bisognerebbe mutare nel MISFATTO ...La Venere influencer fa storcere il naso a tutti, destra e sinistra, offesi per lo schiaffo alla 'vera italianità' Sembra così a guardare i social (o i commenti degli intellettuali, da Sgarbi a ...

“Open to meraviglia” continua a stupire. Le grottesche traduzioni delle città in tedesco: da… Il Fatto Quotidiano

Il caso del sito sul quale viene raccontata l’Italia ai turisti, anche stranieri. Qualcosa non ha funzionato nella sezione italiano-tedesco ...Lo spot di Armando Testa infiamma la polemica e, per fare chiarezza, Affari ha interpellato il numero uno tra i creativi italiani Lele Panzeri ...