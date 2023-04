Opel Corsa - La Polizia di Stato ne arruola 110

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo la Citroën C3, un'altra utilitaria del ramo "ex PSA" di Stellantis sta per essereta dalladi. Il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, infatti, ha disposto di recente l'acquisizione di 110con contratto di noleggio a lungo termine ALD Automotive della durata di 72 mesi, tramite convenzione Consip. Le vetture, in consegna dal 2024, vestiranno tutte la divisa delladi, tant'è che il loro ordine prevede la verniciatura nel colore RAL 5023, cioè il tipico azzurro delle auto destinate ai poliziotti. La dotazione. Più nello specifico, lein divisa adotteranno il motore PureTech di 1.2 litri e 75 CV, il che lascia presuppore un impiego urbano di questa flotta. Gli esemplari, ...

Buona la loro gestione della, anche se con un avvio più rapido avrebbero forse potuto ...dopo una gara tutta in rimonta quella dei vicentini Giody Pellizzari e Mirko Tinazzo suKadett GT/E, ...Ed ecco una carrellata delle mitiche del rallye, delle auto che hanno fatto la storia, della Fiat 850 sport, all' Audi 4 gruppo B,Gsi 1600 alla Subaru di Piero Liatti. stefania zorio

