Onana | «Non volevo fare il portiere! Con l’Inter in Champions League…»

(Di lunedì 24 aprile 2023)intervistato da UEFA TV nel corso del programma “Primo/Ultimo”, ha parlato del ruolo del portiere e della sfida con il Bayern Monaco inLeague. IL PORTIERE – Andréha parlato così di com’è nata l’idea diil portiere: «Inizialmente nonil portiere, mi consideravo un buon giocatore con i piedi, quindigiocare centrocampista o attaccante. Poi ho iniziato ad amare quella posizione». DEBUTTO –parla del suo debutto in Europa con: «Ho giocato inLeague contro il Bayern Monaco qui in casa, è stata una partita difficile, abbiamo perso 2-0. Ma sono stato felice di giocare per questo grande club e di debuttare a questo livello, che è sempre stato un ...

Cammino spedito in Europa, decisamente meno in Italia dove i nerazzurri di Simone Inzaghi... Nella lista dei cedibili fa parte anche André, malgrado un'avventura finora positiva alla sua ...La squadra nerazzurra infatti, come riportato da ' La Gazzetta Dello Sport ',solo ha vinto sul ...potrebbe approdare a Milano in caso di partenza dell'estremo difensore camerunense Andrè. ...Il portiere nerazzurro Andrépotrebbe già lasciare l'Inter al termine di questa stagione. Sul portiere ex Ajax ci sarebbero ...è mistero che Marotta e diversi dirigenti dell'Inter seguano con ...

Inter, il Chelsea insiste per Onana: Marotta non cede per meno di 40 milioni di euro Ok Calciomercato

SCARICA GRATIS l'App di FantaMaster e crea la tua Lega di Fantacalcio! Cessione Onana – L’Inter potrebbe valutare concretamente l’idea di cedere Onana per poi provare l’assalto a Vicario. L’estremo di ...Il Chelsea avrebbe scelto Andrè Onana come prossimo rinforzo per la porta della prossima stagione. Kepa e Mendy non hanno convinto e la rivoluzione della prossima estate coinvolgerà anche il ruolo del ...