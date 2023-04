Onana in bilico | l’Inter segue due profili! Baccin ci prova ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023)guarda anche al mercato dei portieri. Andrèpotrebbe lasciare dopo una sola stagione, ma i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati MERCATO PORTIERI ?potrebbe cambiare il proprio portiere dopo appena un anno. In caso di super offerta dalla Premier League per(arrivato a parametro zero),potrebbe pensare di venderlo anche per arrivare al famoso tesoretto del +60 alla fine della stagione. Due i profili interessanti sondati: Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi della Cremonese. Intanto, ieri pomeriggio ad Empoli, il vice DS Darioha scambiato qualche battuto proprio con Vicario. Possibile indizio di mercato? Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio Coluccia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...