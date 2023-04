Omoda 5 - Primo sguardo alla qualità della Suv cinese

(Di lunedì 24 aprile 2023) Per il debutto (in veste ufficiale) sul mercato europeo, il gruppo Chery ha voluto fare le cose in grande. Presentando non un marchio, ma due:e Jaecoo. Ilsarà la base dell'offerta, con prodotti dal costo più contenuto ma con tutto quel che serve per la vita di tutti i giorni, mentre il secondo avrà un animo più raffinato, con dettagli curati, materiali ricercati e prezzi un po' più alti. Per scoprirli sono andato dove nascono, a Wuhu, in Cina, dove ho potuto toccare con mano la nuova5 (controllandola con la check listdel Centro prove) e la Jaecoo 7,quale potete leggere qui le prime impressioni. La prima di sette. Il debutto dei due nuovi modelli è fissato per dicembre, con la5 che verrà inizialmente proposta in versione benzina, per poi ...

Omoda 5: come è fatta l'elettrica cinese da 35.000 euro InsideEVs Italia

Abbiamo toccato con mano la "numero uno" del nuovo marchio Chery. L'impressione a caldo Tanti dettagli sono ben realizzati, ma non mancano scelte all'insegna del risparmio ...Attesa in Italia a gennaio 2024, si mostra ora nel suo aspetto definitivo. Siamo andati a Wuhu a vedere come è fatta ...