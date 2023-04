Omicidio della psichiatra Capovani | le reazioni nei canali social No Vax e non solo contro medici e psichiatri

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ad aggredire e uccidere laBarbarasarebbe stato Gianluca Paul Seung, il 35enne No Vax ex pazientedottoressa fermato dalla polizia con l’accusa dipremeditato. Attraverso i suoi account, in particolare nella pagina “Associazione ADUP”, troviamo un post del 26 gennaio 2021 dove sosteneva che «nel vaccino c’è un veleno creato dalla C.I.A. che uccide dopo 6 mesi perché la tossina è inglobata in delle molecole che impediscono l’assorbimento per diversi mesi», uno strumento che secondo Gianluca sarebbe stato «ideato per ammazzare personaggi politici che infastidivano gli Stati Uniti che sarebbero stati invitati alle cene nelle riunioni internazionali dove agenti scelti avrebbero spruzzato sui piatti di quelle persone questo veleno e poi sarebbero morte dopo mesi ...