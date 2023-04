Olympiacos | invasione di campo dei tifosi dopo il ko nel derby Marinakis | “Hanno ucciso il calcio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 aprile 2023) La sconfitta per 3-1 contro l’AEK ha condannato definitivamente l’, che se prima aveva ancora qualche speranza di vincere il titolo ora non ha più neanche quelle. A rendere la giornata ancora peggiore cipensato i, che a fine partitafattodi, contrariati dalla direzione di gara, rendendo necessario l’intervento della polizia per scortare negli spogliatoi i giocatori avversari. Come se non bastasse, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il presidente, che ha rilanciato la tesi secondo cui la Federgreca abbia truccato il campionato. “Tutta la Grecia è disgustata. I truffatori e il governoil” si legge in una ...