Olympiacos-AEK Atene | l’arbitro Massa colpito ai genitali | la ricostruzione

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ieri è andata in scena la sfida-AEK, derby greco valido per i playoff per stabilire la squadra vincitrice del campionato. La federazione greca ha deciso di far arbitrare i match dei playoff a delle terne arbitrali europee e non greche per evitare polemiche. Ma a quanto pare questa scelta non è stata proprio adatta. Difatti ieri ad arbitrare il derby c’eraitaliano Davide, che non ha avuto affatto una giornata tranquilla.dopo-AEK-AEKNon è stata una trasferta tranquilla per, e addirittura sarebbe potuta sfociare in qualcosa di ben più grave. Il fischietto italiano è stato designato per ...