Oleksandr Kamyshin | il “ferroviere” di Zelensky

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ferrovie. Hanno permesso l’invio di armamenti e truppe nei teatri del confronto con l’invasore russo. Sono state utilizzate dalle delegazioni diplomatiche straniere per visitare Kiev. Sono rimaste in piedi, nonostante i bombardamenti, giocando un ruolo determinante nella resistenza dell’Ucraina alla macchina bellica russa. E il merito è di un uomo chiamato. InsideOver.

Il Parlamento ucraino ha votato tre nomine del governo di Kyiv: Mykhailo Fedorov è stato confermato ministro per il Digitale e ora è anche vicepremier;, ex direttore delle Ferrovie,...Alle industrie strategiche potrebbe andare, già presidente delle ferrovie Ukrzaliznytsia, un eroe della resistenza che coi suoi treni è riuscito a portare lontano dalla guerra due ...

