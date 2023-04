Ogni colore ha un beneficio per la pelle Bianca | verde o gialla? Quale argilla usare e quando?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tra gli ingredienti beauty più conosciuti e funzionali in ambito cosmetico, c’è l’, dai molteplici benefici. Ricca di minerali, oligoelementi, caolino e magnesio, la sua composizione viene impiegata sia all’interno di formulazioni purificanti e riequilibranti sia come trattamento detox e rigenerante, per viso e cuoio capelluto., alleata beauty pere capelli guarda le foto, perché è un’alleata di bellezza Terra minerale arricchita da silicio, magnesio, zinco, calcio e rame, l’è da ...