Leggi Anche Pisa, psichiatra aggredita fuori dall'ospedale: accertata la morte cerebrale - Fermato un paziente 35enne Leggi Anche Milano, morto il medico aggredito con un'accetta nel parcheggio del ...Poco prima l'uomo aveva colpito con un'arma da taglio un'avvocata di 50 anni al termine di un incontro in uno studio di). La donna, ricoverata all'ospedale, non è in pericolo di vita. ...Un'avvocata di 50 anni è stata colpita con un'arma da taglio da un cliente dello studio legale in cui lavora a), al termine di un colloquio. La donna, Meri Zorz, è stata trasportata all'ospedale dove si trova attualmente ricoverata, ma non è in pericolo di vita. La legale è stata colpita agli ...

Oderzo (Treviso), 52enne accoltella avvocatessa e si suicida TGCOM

Avrebbe litigato con la sua avvocatessa per un contenzioso civile che la professionista stava seguendo, così l’ha accoltellata nel suo studio legale di Oderzo, in provincia di Treviso, poi è tornato a ...Prima ha accoltellato la sua avvocatessa, poi è rientrato a casa sua, dove è stato trovato morto poco dopo l'aggressione. É accaduto intorno alle 10.00 di questa ...