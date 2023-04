Oderzo | avvocatessa accoltellata da un cliente | l' aggressione nello studio legale L' uomo trovato morto ore dopo

Accoltella l'nel suo studio legale a( Treviso ) dopo una discussione. Poi torna a casa e si toglie la vita. Un uomo di 52 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, nel ...Poco prima, infatti, l'uomo aveva ferito a coltellate un'50enne nel corso di un incontro nello studio legale della donna a. La vittima, soccorsa e ricoverata in ospedale, non è in ...Accoltella l'nel suo studio legale a( Treviso ) dopo una discussione. Poi torna a casa e si toglie la vita. Un uomo di 52 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, nel ...

Oderzo, avvocatessa accoltellata da un cliente: l'aggressione nello studio legale. L'uomo trovato morto ore do leggo.it

ODERZO (TREVISO). Nella serata del 23 aprile, una tragica vicenda ha scosso la cittadina di Oderzo, in provincia di Treviso. Un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua abit ...ODERZO (TREVISO) - Avvocatessa accoltellata da un cliente. L'episodio questa mattina, 24 aprile, poco dopo le 10 in via dell'Ongaro. L'avvocato del 1972, Meri Zorz. molto nota ...