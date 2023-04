Occhio Inter | ecco perché Inzaghi ‘trema’ contro la Juventus

a non andare contro i vostri principi o a tradire persone che hanno fiducia in voi. ... ARTICOLO PRECEDENTE, i nerazzurri tornano a vincere dopo cinque turni ARTICOLO SUCCESSIVO Sanità al ...Probabili ammoniti e tiratori di Empoli -Ritorna in mediana Calhanoglu , con il ...anche a Bellanova : riproposto da Inzaghi al primo minuto, nel proseguo della partita potrebbe pagare ...Milan e, che si sono qualificate per le semifinali della massima competizione europea in cui ...pure a PSV Eindhoven - Ajax di Eredivisie, Bayer Leverkusen - Lipsia di Bundesliga e Lione - ...

Gazzetta: “L’Inter stravede per Vicario, è il primo della lista. Occhio al Chelsea per Onana” SOS Fanta

I nerazzurri hanno messo nel mirino il difensore centrale dell'Unione Berlin: la conferma arriva direttamente dal suo procuratore ...L’Inter non vorrebbe privarsi di Barella, ma per proteggere il proprio talento da qualsivoglia trattativa di mercato dovrebbe soddisfare un requisito minimo: la qualificazione alla prossima Champions ...