Nuova versione della Test Suite HbbTV e della DASH DRM Reference Application

Leggi su digital-news

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’Associazione, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, ha il piacere di annunciare la pubblicazionesuaDRM.La2023-1, sviluppata dall'ing Group, è il primo e più importante rilascio di quest'anno e include 61 nuovi...