Nuoro | morta ragazza romana precipitata da una terrazza

(Di lunedì 24 aprile 2023) È deceduta nel primo pomeriggio la 22enneda unaal terzo piano di un edificio del centro storico di Bosa, nell'Oristanese. I medici dell'ospedale San Francesco di, dove la giovane era arrivata nella notte in condizioni disperate, l’avevano sottoposta ad un intervento chirurgico che ha coinvolto, per diverse ore, le equipe di Neurochirurgia e di Chirurgia generale, ma non c'è stato nulla da fare.L'ipotesi del suicidioMentre proseguono gli accertamenti degli inquirenti per ricostruire le ultime ore di vita della giovane, sarebbe emersa l'ipotesi legata ad un suicidio. E' questa, almeno, l'evoluzione delle indagini coordinate dal Pm di Oristano, Marco De Crescenzo, e condotte sul posto dai carabinieri della Compagnia di Macomer. Sono le uniche informazioni che trapelano al momento, ...