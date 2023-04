Nulla può né potrà macchiare uno scudetto vinto in questo modo dal Napoli Gazzetta

(Di lunedì 24 aprile 2023) Stefano Agresti commenta, sulladello Sport, la vittoria delsulla Juventus, allo Stadium. Ilè a un passo dallo, un traguardo che finora è riuscito a raggiungere solo Maradona. Ora ilsta tornando lassù. Se davvero riuscirà a centrarlo, probabilmente il prossimo fine settimana, non ci sarà niente chemacchiarlo, nemmeno l’uscita dalla Champions. “Se la squadra di Spalletti sabato batterà la Salernitana, e la Lazio domenica non vincerà a San Siro contro l’Inter, il terzo titolo nella storia azzurra sarà cosa fatta, con un anticipo straordinario rispetto alla fine del campionato, ben sei giornate. A quel punto tutto – anche la Champions volata via qualche giorno fa – verrà dimenticato: niente può né...

Se uno slip e un reggiseno a vista sembrano troppo audaci,vieta di provare a sfoggiare ... Chi ha bisogno di qualche rassicurazione in più invecescegliere di abbinare ai capi trasparenti ...sa mettere in crisi davanti al proprio guardaroba come un matrimonio. Il desiderio di farsi ... Per questo scegliere un lungo abito monocromo , apparentemente easy,rivelarsi tanto complesso ......eccezionaliaccadere, e allora accadde a molti, che sia straordinariamente rapido e chiaro il cammino che porta a maturare convinzioni e prendere decisioni irrevocabili". Certo, "bastava un...