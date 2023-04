Novel food | ovvero 5 cibi che mangeremo entro il 2050

...andwith proprietary protein - based biocontrol solutions and aiming to provide alternatives to conventional chemical pesticides for a more sustainable and safersupply. Based on its...Uno spazio di esplorazione è riservato anche alla Graphic, con due illustratori e fumettisti ... Nei giorni di Festival ci sarà uno spazioand drink e il 6 maggio la possibilità di far ......popular in research and development activities across the pharma industry as they provide... Proteases are extensively employed in the& beverage sector as they offer enhanced deliciousness ...

Alimenti light, dolcificanti e novel food: cosa c'è di vero Auxologico

SEONGNAM, South Korea and CAMBRIDGE, Mass., April 23, 2023 /PRNewswire/ -- Bridge Biotherapeutics (KQ288330), a clinical-stage biotech company based in South Korea and Cambridge that is advancing ...Syngenta to leverage Biotalys' AGROBODY™ technology platform to expand insecticide biocontrol pipelineBasel, Switzerland / Ghent, Belgium, April 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Press release – Inside inf ...