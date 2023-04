Nordio | entro maggio primo pacchetto riforme

(Di lunedì 24 aprile 2023) "il mese dinoi proporremo ildiche sarà in senso garantista. Garantista che significa due cose: enfatizzazione della presunzione d'innocenza e certezza della pena". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo, collegato alla trasmissione "Che tempo che fa" sui Rai Tre. "In seconda battuta - ha proseguito il ministro - presenteremo lecostituzionali" sulla Giustizia "che fanno parte del programma di questo governo e che richiedono tempi più lunghi, come la separazione delle carriere e la riforma del consiglio superiore della magistratura". La riforma delle intercettazioni farà parte del, ha precisatoe "riguarda i terzi" citati dai ...

Prima il lavoro, poi la giustizia. Una volta archiviato - il prossimo primo maggio - il primo step, il governo si concentrerà sul dare avvio alla riforma voluta dal ministro Carlo Nordio.L’obiettivo è quello di raddrizzare le storture del nostro sistema giudiziario, mantenendo come argini fissi la presunzione di innocenza e la certezza della pena. In ...