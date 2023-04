“Non posso stare zitto” Amici 22 | Ramon Agnelli rompe il silenzio dopo l’eliminazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023)22,la clamorosa (e polemica) eliminazione durante il serale di sabato 22 apriletorna a parlare. Ha aspettato un giorno dalla messa in onda della puntata per raccontare il suo pensiero sul lungo percorso nella scuola di Maria De Filippi. “È un momento difficile, triste, però felice di essere arrivato fino a qua, di aver fatto un percorso lungo, bello, emozionante, dove mi sono completamente messo a nudo. Ho lottato per ilche sono veramente”. “Ho cercato di dare il meglio che potevo e adesso guarderò i ragazzotti da casa e sarò il fan numero uno”. E ancora: “Sono entrato qua adcon una corazza che mi sono creato fuori. Dal primo giorno ho deciso di non tener più questa corazza e di lasciarmi andare per quello che sono veramente. Non mi aspettavo ...